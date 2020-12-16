В среду, 16 декабря, стало известно, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверят способности украинских тюрем бороться со вспышками коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время встречи с экспертом Европейского бюро ВОЗ Аной Кариной Феррейрой-Боргес.

"ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и внедрении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, находящимся в учреждениях пенитенциарной системы. Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия. Украина - на очереди. И это очень позитивная новость", - отметил Ляшко.

Он добавил, что в Украине уже создана платформа для взаимодействия между Минздравом, Минюстом, Национальной службой здравоохранения и другими партнерами по координации гражданской и пенитенциарной медицины.

Ранее ВОЗ подтвердила информацию о новом виде COVID-19.

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