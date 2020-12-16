В период новогодних и рождественских праздников украинцев ждут дополнительные выходные. Из-за этого график работы банков и почты также изменится, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

Как будут работать банки:

31 декабря - сокращенный день, финансовые операции лучше закрыть до 14:00.

1-3 января - выходной.

4-6 января - полный рабочий день.

6 января - рабочий день сокращен на час.

7-8 января - выходной.



Как будет работать почта:

31 декабря - "Новая почта" будет работать до 18:00.

1 января - выходной у "Новой почты" и "Укрпочты".

2-5 января - все почтовые отделения работают в обычном режиме.

6 января - сокращенный рабочий день.

7 января - выходной.

8 января - на "Новой почте" выходной, "Укрпочта" будет работать в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, как будут работать рестораны в Новый год. Так, заведениям питания в новогоднюю ночь планируют разрешить работу до часу ночи.

Также сообщалось, как будет работать транспорт при локдауне. Глава правительства заявил, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии.

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