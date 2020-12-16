Сергей Шнуров в третий раз станет отцом [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в третий раз станет отцом. 47-летний музыкант и его супруга Ольга Абрамова ждут прибавления. Об этом шоумен сообщил в своем Instagram. И посвятил новое стихотворение своей жене.
С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и ден*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой.
Музыкант опроверг слухи, что ребенка для него и его жены вынашивает суррогатная мать.
Я, как публичная персона, привык к вашим фантазиям, но моя жена отнюдь. Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы и вообще сторонится всякой публичности. Не доводите до греха. Пишите про меня.
В сентябре 2018 года Шнуров появился на публике с новой дамой, которую представил, как "поэтесса Варвара". Как оказалось, это 27-летняя Ольга Абрамова - дочь бизнесменов из Екатеринбурга. Девушка окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Желтая пресса писала, что у нее был роман с сыном владельца "М-Видео" Ларри Зайонцем.
В октябре 2018-го Лидер "Ленинграда" поделился в соцсетях фотографией с новой возлюбленной, которую представил как свою жену.
У Шнурова уже есть двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы "Пеп-Си" Светланы Костицыной.
О разрыве "Шнура" с третьей супругой Матильдой (Елена Мозговая) стало известно в мае 2018 года. Тогда музыкант опубликовал несколько стихотворений, в которых признавался, что "любил на всю катушку".
Как писали "Подробности", экс-супруга "Шнура" Матильда прокомментировала развод. Позднее Шнуров признался, что решение расстаться приняла именно Матильда, а он, наоборот, пытался ее удержать.
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