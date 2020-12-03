Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей самопровозглашенной "ДНР" Дарьей Морозовой. О результатах переговоров омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств (из Донецка - ред.) по 133 лицам. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии России на востоке страны и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы.

После окончания пандемии оккупационные власти в Донецкой области передадут украинским властям для дальнейшего отбывания наказания 300 осужденных, которые с начала войны находятся в тюрьмах на оккупированной территории.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий обмен военнопленными.

Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса.

В свою очередь пресс-служба "омбудсмена "ДНР" по итогу встречи сообщает, что поднималась тема невыполнения Киевом обязательств по "процессуальной очистке" и продолжению уголовного преследования 50 граждан, перемещенных на оккупированную территорию в результате обменов 2019 и 2020 годов.

Ранее сообщалось, что до 24 декабря должен состояться следующий обмен пленными между Украиной и Россией.