Різдвяна казка скасовується. У Лондоні через карантин закрили всі розважальні заклади, зокрема, й театри. Тож цього року британцям доведеться обійтися без традиційних походів на святкові пантоміми.

Як виживає театральна галузь Вест-Енду?

Лише два тижні після локдауну встигли пропрацювати лондонські театри. Здавалося, знаменитий Вест-Енд знову повернувся до життя. Біля закладів вишиковувалися черги охочих.

Це був непростий рік для театрів, чи не так? - Жахливий! Було багато емоцій, драми та істерик. - Ну так, а потім ще й Ковід додався.

Такі комедійні вистави під назвою "пантоміма" - один із символів британського Різдва. На них ходять цілими сім'ями. І публіка зазвичай бере активну участь у виставі, підігруючи акторам порадами чи підказками. Минулого тижня одну з пантомім відвідали принц Вільям з дружиною Кейт та трьома дітьми.

Принц Вільям, герцог Кембриджський:

Надзвичайно приємно знову повернутися на Вест-Енд і бачити, як театри відчиняють свої двері. Кетрін, Джордж, Шарлотта, Луї та я з нетерпінням чекаємо на виставу.

А вже за кілька днів театри повідомили: всі вистави скасовуються. У Лондоні запровадили найсуворіший, "третій рівень" обмежень - а він передбачає закриття розважальних закладів.

Луїс Гартшорн, виконавчий директор театральної компанії:

Нам довелося двічі переробляти виставу, а це плата за репетиції та маркетингову продукцію, щоб знову запустити шоу. І все це даремні витрати наразі, адже ми маємо повернути глядачам усі гроші за квитки.

Виробництво костюмів і декорацій, зарплата акторам і технічному персоналу. Новий карантин кидає заклади у фінансову яму. Обурює театралів ще й те, що всі їхні зусилля щодо дотримання карантинних обмежень - влада просто проігнорувала.

Фредді Тапнер, театральний продюсер:

Правила "третього рівня" не мають сенсу, адже досі не було жодного задокументованого випадку, коли люди підхопили коронавірус у театрі, ані єдиного випадку. Тож чому театри мусять закритися - вище мого розуміння.

Продюсери запевняють: театри зараз безпечніші, ніж магазини. Тут дотримуються дистанції, продають лише половину квитків та вимірюють температуру відвідувачам.

Натомість лише погляньте, скільки людей вирушили на передріздвяний шопінг на Оксфорд-стріт. У гонитві за святковими знижками люди забувають про небезпеку інфекції.

Незважаючи на протести театралів, влада не має наміру змінювати правила карантину. Але без підтримки розважальні заклади не залишаться. Уряд виділив понад півтора мільярда фунтів на культуру в умовах епідемії.