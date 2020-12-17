Первая миссия Китая по возвращению образца грунта с Луны только что прибыла на Землю с ценным грузом, сообщают государственные СМИ.

Капсула с лунным материалом, собранная китайским космическим кораблем "Чанъэ-5", приземлилась днем 16 декабря ​​в автономном регионе Внутренняя Монголия после того, как пролетела через атмосферу Земли и успешно приземлилась.

Приземление космического корабля "Чанъэ-5" / Фото: CGTN

Посадка знаменует собой конец третьего и очень сложного полета Китая к Луне и посадке на ее поверхности.

Ход миссии

Полет стартовал 23 ноября 2020 года, отправив группу из четырех различных роботизированных космических кораблей на орбиту Луны.

1 декабря два из этих космических кораблей – спускаемый аппарат и возвращаемый аппарат – приземлились на поверхности Луны, чтобы выкопать образцы горных пород с земли.

Схема полета космического корабля "Чанъэ-5"

6 декабря было собрано достаточно материала и возвращаемый аппарат оторвался от Луны, доставив образцы остальной части космического корабля, все еще находящегося на лунной орбите.

После этого началось быстрое путешествие обратно на Землю. Подъемный аппарат передал образцы остальной части космического корабля, который взял курс на нашу планету.

Капсула "коснулась" атмосферы Земли для торможения, а затем на втором витке начала снижение на поверхность нашей планеты.

Изучение грунта

После приземления китайская армия обнаружила капсулу и доставила ее в лабораторию, чтобы "прикоснуться" к Луне и изучить ее структуру. Китай планировал собрать до 4 килограмм лунного грунта.

Особенностью мисси также является то, что собранный материал был взят в западной части видимой стороны Луны, называемой Океаном бурь.

Возвращаемый модуль с грунтом космического корабля "Чанъэ-5"

Эта область лунной поверхности намного более гладкая, чем другие области нашего спутника, что заставляет ученых подозревать, что породы там были недавно сглажены вулканами.

Изучение этого материала в лабораторных условиях может дать ученым лучшее понимание эволюции Луны, а также всей сложной истории системы Земля-Луна.

Успешное завершение миссии делает Китай третьей страной, доставившей образцы с Луны на Землю, после США и бывшего Советского Союза.

Фактически, последний раз какая-либо страна привезла образцы с Луны в 1976 году, когда Советский Союз осуществил роботизированную миссию "Луна-24".

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