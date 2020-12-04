Китайский космический аппарат освоил лунную территорию [ Редактировать ]
Зонд Чанъе-5, запущенный КНР на Луну установил флаг страны на спутнике Земли.
Флагшток национального символа Китая с полотнищем весит всего 12 грамм. Его поставили на специальное щупальце космического аппарата.
На прошлой неделе зонд Чанъе-5 был выведен на околоземную орбиту, после чего проследовал до поверхности Луны, а 17 декабря зонд вернется на Землю с образцами поверхности из спутника земли.
Ранее мы писали, что Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e-5), отправленный для получения образцов грунта Луны, провел успешную посадку в заданном районе.
Кроме того, Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. Основная цель такого спутника - дистанционное зондирование земли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Китай запустил ракету-носитель на Луну
Астрономы задействовали объемную модель Млечного пути
Китайський космічний апарат висадився на Місяці. Місію "Чан'є-5"відрядили зібрати зразки ґрунту і доправити їх на Землю для дослідження
Зонд доставит на Землю образцы лунного грунта впервые за 44 года
Зонд доставит на Землю образцы лунного грунта впервые за 44 года