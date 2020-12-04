Зонд Чанъе-5, запущенный КНР на Луну установил флаг страны на спутнике Земли.

Флагшток национального символа Китая с полотнищем весит всего 12 грамм. Его поставили на специальное щупальце космического аппарата.

На прошлой неделе зонд Чанъе-5 был выведен на околоземную орбиту, после чего проследовал до поверхности Луны, а 17 декабря зонд вернется на Землю с образцами поверхности из спутника земли.

Ранее мы писали, что Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e-5), отправленный для получения образцов грунта Луны, провел успешную посадку в заданном районе.

Кроме того, Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. Основная цель такого спутника - дистанционное зондирование земли.

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