Японская миссия "Хаябуса-2" ("Сокол-2") по доставке на Землю образцов грунта с астероида Рюгу признана успешной. Капсула, сброшенная в австралийской пустыне на прошлой неделе, содержит черные крупицы, напоминающие песок. Об этом сообщило японское космическое агентство JAXA.

На распространенной фотографии видно черное вещество внутри металлического ящика, что указывает на положительный результат операции по сбору вещества.

Японцы подчеркивают, что это лишь вещество, оказавшееся в наружной оболочке контейнера, который еще не вскрыт. В нем, как надеются ученые, находится еще больше астероидного грунта.

Во время посадки на астероиде зонд смог собрать вещество как с поверхности астероида, так и с глубины, выпустив специальный снаряд. Часть доставленного грунта будет поделена между JAXA, NASA и другими международными организациями.

NASA получит около 10% собранного вещества в декабре 2021 года в обмен на образцы, доставленные с астероида Бенну, которые должны быть доставлены на Землю в 2023 году. 15% будут отправлены международным организациям для исследований. Вторая же половина будет сохранена нетронутой для изучения в будущем, когда ученым станут доступны новые технологии анализа.

Кроме того, японские ученые подтвердили, что газ, обнаруженный в подобранной в австралийской пустыне капсуле, имеет астероидное происхождение. Об этом говорят результаты исследования на масс-спектрометрической установке QLF. Ученые планируют провести детальный молекулярный и изотопный анализ газов, оказавшихся в капсуле.

Зонд "Хаябуса-2" запустили к астероиду Рюгу ("Дворец дракона" - япон.) в декабре 2014 года. Он преодолел 340 млн км и находился в районе космического тела с июня 2018-го по ноябрь 2019 года.

Японский зонд дважды садился на его поверхность, чтобы с помощью взрыва, получить образцы из глубоких слоев астероида. Они были помещены в специальную капсулу, а "Хаябуса-2" отправился к Земле.

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Астероид Рюгу пересекает орбиты Земли и Марса. Его диаметр составляет около 900 м. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных.

В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Ученые надеются обнаружить в грунте частички воды, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Напомним, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну.