Китайский космический зонд "откусил" часть Луны (видео) [ Редактировать ]
Китайский лунный аппарат "Чанъе-5" взял со спутника Земли два килограмма образцов и передал их орбитальному комплексу.
Образцы грунта были перемещены из внутреннего модуля зонда в модуль станции. Вскоре лунная земля будет доставлена на Голубую планету.
Отмечается, что если операция пройдет успешно, то Китай встанет в ряд с Россией и США как страна, которая смогла без проблем привезти грунт на Землю.
Ранее мы писали, что Зонд Чанъе-5, запущенный КНР на Луну установил флаг страны на спутнике Земли. Флагшток национального символа Китая с полотнищем весит всего 12 грамм.
Кроме того, китайская станция "Чанъэ-5" вышла на орбиту Луны. Грандиозное событие произошло впервые за 44 года (с 1976).
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