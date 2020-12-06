Китайский лунный аппарат "Чанъе-5" взял со спутника Земли два килограмма образцов и передал их орбитальному комплексу.

Образцы грунта были перемещены из внутреннего модуля зонда в модуль станции. Вскоре лунная земля будет доставлена на Голубую планету.

Отмечается, что если операция пройдет успешно, то Китай встанет в ряд с Россией и США как страна, которая смогла без проблем привезти грунт на Землю.

Ранее мы писали, что Зонд Чанъе-5, запущенный КНР на Луну установил флаг страны на спутнике Земли. Флагшток национального символа Китая с полотнищем весит всего 12 грамм.

Кроме того, китайская станция "Чанъэ-5" вышла на орбиту Луны. Грандиозное событие произошло впервые за 44 года (с 1976).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.