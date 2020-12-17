Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом - его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Информацию о коронавирусной болезни у главы государства подтверждает Елисейский дворец, сообщает AFP.

#BREAKING French President Macron tests positive for Covid-19: presidency pic.twitter.com/8lV6Kv07oV — AFP News Agency (@AFP) December 17, 2020

Макрона проверили на COVID-19 после выявления первых симптомов, пишет Sky News.

Отмечается, что теперь он семь дней будет находиться на самоизоляции, но продолжит работать и выполнять свою деятельность удаленно.

К слову, во Франции подтвердили 2,41 млн случаев коронавируса, 180 тысяч человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что во Франции вводят комендантский час. Он начал действовать со вторника, 15 декабря. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

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