В Австрії навчають собак винюхувати COVID-19 [ Редактировать ]
В Австрії вирішили з'ясувати, чи можуть собаки винюхати коронавірус. Для цього в одному з віденських інститутів провели випробування. Про його результати - далі.
Це бельгійська вівчарка австрійського військового. Цей пес є не лише вірним чотирилапим другом і відданим помічником. Нещодавно в нього відкрили нову здатність - виявляти коронавірус.
В одному з австрійських інститутів вівчарці влаштували випробування. У кімнаті розташували кілька контейнерів. Пес мав пробігти біля них, ретельно обнюхати ємності та визначити, у якій з них є справжній зразок COVID-19.
Таку ініціативу - перевірку здібностей собак, запропонував уряд. Результати випробувань військових приголомшили.
Отто Коппітч, австрійський військовий:
Ані військовослужбовці, ані науковці такого досвіду не мали. Коли ми отримали перший зразок COVID-19 у військовому шпиталі, а потім дали його понюхати нашому псу, він одразу на нього відреагував, хоча раніше не мав такого досвіду. Тому можемо констатувати, що експеримент, який ми провели на прохання уряду, підтвердив: собаки здатні виявляти інфекцію.
Натомість науковці в такому відкритті вбачають міжнародний внесок Австрії у боротьбу з коронавірусом.
Вольф Кафка, учений:
Я вважаю, Австрія завдяки цьому відкриттю може підвищити свої міжнародні позиції в протидії нинішній світовій проблемі.
Тепер австрійські військові активно тренуватимуть своїх собак. Їх навчатимуть, якщо пес виявив активний зразок коронавірусу, він має лягти або сісти. До такої ініціативи долучаються й інші європейські країни. Схожі тренування вже почали проводити в Німеччині. А дослідники з Франції заявили: собаки справді мають здатність ідентифікувати інфікованих на COVID-19 із точністю щонайменше 85 відсотків.
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