В Министерстве культуры провели обыски [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, НАБУ проводит обыски в Министерстве культуры и информационной политики. Такое сообщение появилось на сайте министерства.
17 декабря 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев. Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано.
Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства.
Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортере концерна "Укрспецэкспорт". Кроме того, мы писали о том, как в музее Революции Достоинства провели обыски.
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