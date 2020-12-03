В четверг, 3 декабря, Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортере концерна "Укрспецэкспорт".

Обыски проводятся на основании постановления Шевченковского районного суда столицы и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов, заявили в пресс-службе "Укроборонпрома".

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"Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Зеленский назначил экс-главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева новым директором концерна "Укроборонпром".

Напомним, 6 декабря президент Украины уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Позже Абромавичус прокомментировал свое увольнение из "Укроборонпрома". Он заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, и он написал заявление об увольнении уже три месяца назад.

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