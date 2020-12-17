В четверг, 17 декабря, пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего бойца Вооруженных сил. По предварительной информации, он самовольно перешел на сторону противника. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Telegram.

Так, украинской стороне передали тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ благодаря гуманитарной подгруппе в ТКГ. По предварительным данным, он 14 декабря в состоянии опьянения самовольно и без оружия перешел на сторону противника. Также сообщается, что он умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

За последнюю неделю украинская сторона не сообщала об исчезновении военного на Донбассе.

Как сообщали "Подробности", Верховная Рада продлила особый статус Донбасса. Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе действует до 31 декабря 2021 года. Напомним, что действие данного документа регулярно продлевают с 2014 года.

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