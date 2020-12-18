Создание вакцин от COVID-19 стало научным прорывом года по версии Science

Создание РНК-вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer-BioNTech, а также их аналогов было признано главным научным прорывом 2020 года по версии ведущего научного журнала Science.

"Мы осознавали, что в этом году главный научный прорыв так или иначе будет связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало понятно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19. Долгое время нам казалось, что на их скорое появление можно и не надеяться", - заявил главный редактор Science Голден Торп.

В редакции отметили, что первые клинические испытания показали эффективность 80-95%, что значительно выше, чем у вакцин от гриппа.

Американский журнал Science каждый год публикует список из десяти важнейших открытий или прорывов в науке, повлиявших на ее развитие. Редакция журнала также проводит голосование на сайте, чтобы определить "народного" победителя, который часто не совпадает с выбором экспертов.

Например, в декабре 2019 года редакция посчитала, что главным научным достижением года стала фотография тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, полученная телескопом Event Horizon.

Читатели решили, что открытием №1 является реконструкция внешнего вида денисовского человека, которую сделали на основе фрагмента челюсти девочки, найденного в одной из пещер Тибета.

В этом году редакция Science не стала проводить народное голосование, а главным научным прорывом года назвало не конкретное открытие, а общий "прогресс человечества в разработке и проверке действия вакцин от COVID-19".

В список важных достижений 2020 года также вошла:

генная терапия на базе редактора CRISPR/Cas9, направленная на лечение болезней крови;

первое открытие источника FRB-вспышек внутри Млечного Пути, или так называемых "радиосигналов пришельцев";

обнаружение древнейших наскальных изображений зверолюдей на острове Сулавеси;

создание сероводородных сверхпроводников, способные работать при комнатной температуре;

прогресс в изучении интеллекта воронов, сов, голубей и других птиц;

разработка климатических моделей, предсказывающих рост температур на Земле

создание нейросетей, способных моделировать молекулы белков в трехмерном виде.

Напомним, что ученые наконец дали ответ, кто умнее: вороны или шимпанзе.

Ранее сообщалось, что японский зонд "Хаябуса-2" доставил с астероида Рюгу черный песок и газ.