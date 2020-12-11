Зоологи адаптировали популярную методику измерения интеллекта приматов для самых умных птиц - воронов. Опыты доказали, что даже молодые вороны оказались не глупее шимпанзе. Результаты исследований опубликовал научный журнал Scientific Reports.

По уровню умственного развития представители семейства врановых не уступают обезьянам и маленьким детям. Однако точных оценок их уровня интеллекта не было до недавнего времени. Ученые впервые протестировали их когнитивные способности и выяснили, что в этом отношении даже четырехмесячные птенцы обычных воронов не уступают приматам.

В решении головоломок и сложных практических задач вороны обгоняют многие виды млекопитающих и других птиц. Самый высокий интеллект показали новокаледонские вороны (Corvus moneduloides). Как и некоторые обезьяны, они умеют изготовлять и использовать орудия труда.

Обычные вороны (Corvus corax) почти столь же сообразительны. Несколько лет назад зоологи доказали, что вороны очень злопамятны: они могут запоминать лица отдельных людей и связывать с ними хорошие или плохие поступки.Вороны умеют ставить себя на место других птиц и осознавать их намерения, в том числе желание украсть их еду.

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Вороны умеют ставить себя на место других птиц и осознавать их намерения, в том числе желание украсть их еду.

Команда ученых под руководством профессора Оснабрюкского университета Симоны Пика решила узнать, кто умнее - вороны или приматы. Раньше исследователи, которые изучают этих животных, использовали для оценки отдельных умственных способностей птиц и обезьян разные подходы.

Авторы нового исследования адаптировали популярный тест на интеллект приматов для работы с птицами. Он состоит из 15-ти простых головоломок и задач, каждая из которых оценивает пространственное мышление воронов и обезьян, их умение ставить себя на место других, арифметические способности и навыки пользования орудиями труда. Часть тестов ученые адаптировали с учетом того, что у птиц нет рук, а их зрение отличается от приматов.

В исследованиях приняли участие восемь обычных воронов. Всех их выращивали в условиях, которые максимально напоминают условия дикой природы. При этом все птицы хорошо знали ученых и охотно общались с ними.

Опыты показали, что интеллектуальные способности птиц развивались очень быстро. Примерно к четвертому месяцу воронята не уступали в развитии взрослым птицам: они успешно решали тот же набор задач, что и взрослые особи.

Сравнение способностей воронов и шимпанзе показало, что первые уступали вторым лишь в пространственном мышлении. Это очень удивило зоологов, поскольку они ожидали, что вороны, которые часто прячут добычу в различных тайниках, будут лучше справляться с такими задачами.

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Ученые предполагают, что это связано в первую очередь с тем, что математические и социальные умственные навыки играют значительно большую роль в жизни птиц, чем способность совершать мысленные манипуляции с пространством.

Напомним, что с воронами в народе связано множество примет. "Подробности" писали о самых популярных.