На сьогоднішній день оплата праці медичних працівників знаходиться в ганебному стані. Про це у п'ятницю ввечері, 18 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявила народний депутат від "Слуги народу" Леся Забуранна.

"Ми абсолютно чітко усвідомлюємо, і я не буду захищати й говорити, що зараз якісь є прийнятні умови. Але давайте тепер розберемось, тому що дійсно дуже багато людей, в тому числі медичних працівників, не до кінця знають нову інформацію, як діє система. І от тут дійсно роль народних депутатів важлива в тому, щоб можливо ми трошки підкоригували", - сказала вона.

Депутат зазначила, що суть медичної реформи полягала в тому, що гроші мають йти за пацієнтом, але наразі цей принцип не працює.

"Наразі ми побачили, коли ми зіштовхнулися з пандемією, коли мова йде про інфекційні захворювання, що принцип "гроші йдуть за пацієнтом" абсолютно не працюючий. Тобто ми маємо переглянути кардинально", - підкреслила Забуранна.

Вона також додала, що сьогодні працівники лікарень є заручниками головних лікарів, які приймають рішення й розподіляють бюджет, і, відповідно, можливості або неспроможності головного лікаря заключити необхідну кількість контрактів із НСЗУ.