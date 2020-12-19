Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президента с супругой и поблагодарили за возможность встретиться

Они отметили, что очень рады быть в Офисе Президента с почетной миссией передачи Света мира из Вифлеема.

Девиз скаутов и гайдов – делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты

фото: president

Скауты напомнили, что уже более 10 лет привозят в Украину этот символ согласия, добра и благополучия, и выразили радость, что именно в День святого Николая могут передать Вифлеемский огонь Президенту.

Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира. Гайды и скауты знают, что путь к победе очень тернист и долог. Но наша сила в единении. Вместе мы сможем достичь всего!

фото: president

Зеленский поблагодарил детей за огонь и теплые слова.

Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали – нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня – самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего наших военных, которые защищают границы независимой Украины

фото: president

Президент заверил юных скаутов, что все работают на благо Украины и поздравил всех детей Украины с Днем святого Николая.

Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны и у нас всех действительно любовь в сердце - ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая

Дети спели Президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел. Владимир Зеленский отблагодарил юных гостей подарками.

фото: president

Читайте также, Президент Украины Владимир Зеленский с супругой посетили праздничный городок "Николай принимает друзей".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.