Дети передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира (фото) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь.
Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президента с супругой и поблагодарили за возможность встретиться
Они отметили, что очень рады быть в Офисе Президента с почетной миссией передачи Света мира из Вифлеема.
Девиз скаутов и гайдов – делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты
фото: president
Скауты напомнили, что уже более 10 лет привозят в Украину этот символ согласия, добра и благополучия, и выразили радость, что именно в День святого Николая могут передать Вифлеемский огонь Президенту.
Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира. Гайды и скауты знают, что путь к победе очень тернист и долог. Но наша сила в единении. Вместе мы сможем достичь всего!
фото: president
Зеленский поблагодарил детей за огонь и теплые слова.
Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали – нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня – самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего наших военных, которые защищают границы независимой Украины
фото: president
Президент заверил юных скаутов, что все работают на благо Украины и поздравил всех детей Украины с Днем святого Николая.
Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны и у нас всех действительно любовь в сердце - ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая
Дети спели Президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел. Владимир Зеленский отблагодарил юных гостей подарками.
фото: president
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