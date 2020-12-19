ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует провести внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть её законопроект, призванный облегчить и упростить работу ФОПов. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко в эфире телеканала "112 - Украина".

"Наша фракция подписала петицию о проведении внеочередного заседания парламента и такое заседание должно состояться. Мы внесли на рассмотрения парламента законопроект №4490, который сохраняет право предпринимателей на использование Книги учета доходов без применения регистратора расчетных операций. Нужно просто проголосовать наш законопроект. Он снимет все противоречия и облегчит работу ФОПов. Сейчас просто нужно объединится всем политикам и помочь людям", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что люди вышли на протесты из-за отсутствия диалога и поддержки со стороны государства. ФОПы создают рабочие места, кормят свои семьи, платят налоги, но вместо того, чтобы помочь им, власть усиливает давление на предпринимателей и создает им дополнительные проблемы.

"Сколько эти люди должны стоять на улице? Они наполняют бюджет, создают рабочие места, а власть упорно их не слышит. Мы понимаем возмущение предпринимателей и будем их поддерживать", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что власть в условиях кризиса и эпидемии обязана поддерживать предпринимателей, а не пытаться усложнить их работу.

"Они просят провести внеочередное заседание парламента и решить их проблему. Когда такое возмущение людей - депутаты обязаны прийти и помочь. Наша фракция в полном составе придет на такое заседание и поможет людям", - резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ уже зарегистрировали в парламенте законопроект №4490 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно содействия хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя без применения регистратора расчетных операций, а также сохранения права на использование Книги учета доходов". Принятие этого закона позволит уменьшить административное давление на предпринимателей и будет способствовать росту деловой активности, защите законных интересов налогоплательщиков и устранению дискриминационного подхода к налогообложению субъектов хозяйствования.