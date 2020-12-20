В начале следующей недели в Украине ухудшатся погодные условия. Ледяные дожди пройдут по территории восточных и западных регионов страны.

Сухая и солнечная погода будет наблюдается лишь в центре Украины. Таким образом, 21 декабря на востоке прогнозируется морозная погода и пройдет снег. Днем столбики термометров зафиксируются на отметке от 0 до -4 градусов. А ночью - от 1 градуса тепла до 6 градусов ниже ноля.

Отмечается, что 22 декабря Центр, Север и Юг Украины будут "сухими", в остальных же частях пройдут ледяные дожди и снег. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

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24 декабря в стране ожидаются осадки в виде снега и дождей. Днем воздух прогреется до 7 градусов, в ночное время же, температура "упадет до 4 градусов мороза.

Читайте также, 20 декабря часть Украины приморозит и "засыплет" снегом. Температура в течение дня будет оставаться выше нуля во всех регионах.

Кроме того, В воскресенье, 20 декабря, на территории Украины ввели штормовое погодное предупреждение. По стране будет наблюдаться густой туман.

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