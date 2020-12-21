$24 тысячи: биткоин установил новый рекорд [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Утром 17 декабря стоимость биткоина (Bitcoin) впервые в истории превысила отметку в $24 тысячи. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
К 22:44 по киевскому времени 24 декабря биткоин "пробил" отметку $24 228, после чего его стоимость стала падать. По состоянию на 8:15 по киевскому времени биткоин торгуется по $23 889.
За последние 7 дней он подорожал на 24%. Другая популярная криптовалюта Ethereum за неделю выросла на 9,87% ($645), XRP - на 10,74% ($0,57).
Стремительный рост стоимости виртуальных денег происходит на фоне ослабления доллара и растущего спроса на криптоактивы со стороны инвесторов.
Напомним, что стоимость биткоина начала заметно расти после президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября. 6 ноября курс криптовалюты приближался к уровню $16 тысяч.
В прошлые выборы президента США биткоин также начал дорожать: с $700 в ноябре 2016 года до почти до $19 166 в декабре 2017-го. После исторического максимума криптовалюта в разы подешевела.
На долю биткоина приходится 64,6% всего мирового рынка криптовалют. По задумке разработчиков, эмиссия биткоинов прекратится, когда будет добыто 21 млн монет. Предположительно это состоится в 2140 году.
Напомним, что на прошлой неделе курс доллара США упал до минимума с начала сентября. Американская валюта начала дорожать только к концу недели.
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