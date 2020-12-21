Украинские спортсменки-бобслеистки взяли "бронзу" на этапе Кубка Европы по бобслею. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциации бобслея и скелетона.

Столь высокий трофей в этом виде спорта стал первым за всю историю украинского бобслея. Спортсменок Лидию Гунько и Ирина Лищинскую готовил к судьбоносным соревнованиям участник Олимпийских Игр 2002 года, Александр Иванишин.

Отмечается, что "золото" получили российские экипажи Елена Осипенко и Александра Тарасова, а "серебро" - Анастасия Дудкина с Евгенией Москвиной. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды.

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Кроме того, Украинский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы, который удерживался на протяжении 8 лет. Предыдущее достижение принадлежало французу Яннику Аньелю.

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