Украина завоевала историческую победу в бобслее [ Редактировать ]
Украинские спортсменки-бобслеистки взяли "бронзу" на этапе Кубка Европы по бобслею. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциации бобслея и скелетона.
Столь высокий трофей в этом виде спорта стал первым за всю историю украинского бобслея. Спортсменок Лидию Гунько и Ирина Лищинскую готовил к судьбоносным соревнованиям участник Олимпийских Игр 2002 года, Александр Иванишин.
Отмечается, что "золото" получили российские экипажи Елена Осипенко и Александра Тарасова, а "серебро" - Анастасия Дудкина с Евгенией Москвиной. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды.
Читайте также, юниорская сборная Украины по боксу завоевала 20 медалей на чемпионате Европы. Это стало рекордом в чемпионате Европы.
Кроме того, Украинский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы, который удерживался на протяжении 8 лет. Предыдущее достижение принадлежало французу Яннику Аньелю.
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