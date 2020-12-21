Военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины попал в плен к пророссийские боевикам в Луганской области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Во время захвата он якобы был в нетрезвом состоянии.

В частности, представители боевиков отмечают, что захватили якобы уроженца Ривненской области Александра Пупко, который служит в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен возле оккупированного Славяносербска.

Его задержали без применения оружия, доставили в военную комендатуру и провели медицинское освидетельствование. Якобы во время осмотра у украинского военного выявили признаки наркотического опьянения.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.