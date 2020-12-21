Витренко назначили исполняющим обязанности главы Минэнерго [ Редактировать ]
В понедельник, 21 декабря, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики.
Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.
Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.
Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.
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