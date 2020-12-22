В Мексике на горной реке в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке страны произошла трагедия. Группу туристов унесло течением реки, четверо погибли.

Группу из 21 туриста унесло течением, в результате чего четверо скончались. Трое туристов числятся пропавшими без вести.

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Уточняется, что пятеро туристов обратились за медицинской помощью. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Все туристы являются гражданами Мексики.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за резкого подъема уровня воды в реке, вызванного обильными ливнями, обрушившимися на регион.

Пропавших ищут несколько бригад спасателей. Расследование по факту гибели людей начала прокуратура региона.

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