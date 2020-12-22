Дніпровські кажани прибули до Харкова на реабілітацію [ Редактировать ]
Кажани, яких напередодні у Дніпрі знайшли за обшивкою балкону однієї з квартир, прибули до Харкова на реабілітацію. Як виявилося, їх не півтисячі, а удвічі більше!
У реабілітаційному центрі тваринок напоїли та зважили. Загалом рукокрилі - у гарному стані. Більшість одразу продовжили сплячку у спеціальному холодильнику.
А ослаблених кажанів - годуватимуть комахами, - допоки вони теж не будуть готовими до зимового сну.
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