Кажани, яких напередодні у Дніпрі знайшли за обшивкою балкону однієї з квартир, прибули до Харкова на реабілітацію. Як виявилося, їх не півтисячі, а удвічі більше!

У реабілітаційному центрі тваринок напоїли та зважили. Загалом рукокрилі - у гарному стані. Більшість одразу продовжили сплячку у спеціальному холодильнику.

А ослаблених кажанів - годуватимуть комахами, - допоки вони теж не будуть готовими до зимового сну.