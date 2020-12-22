В Іспанії готують списки противників вакцинації [ Редактировать ]
А в Іспанії тих, хто відмовиться робити щеплення від COVID-19, уряд поставить на облік. Про це пише місцеве видання з посиланням на рішення міністерства охорони здоров'я.
Загалом вакцинація буде добровільною, жодних санкцій для відмовників не передбачено. Облік вестимуть лише для того, щоб зрозуміти причини небажання громадян отримати препарат.
Кампанію щеплення почнуть 27 грудня. Пропонуватимуть сироватку і тим, хто вже перехворів, бо у світі реєстрували випадки повторного зараження.
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Облік вестимуть лише для того, щоб зрозуміти причини небажання громадян отримати препарат. Кампанію щеплення почнуть 27 грудня
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