Мандарины по праву можно назвать одним из главных символов зимы и новогодних праздников. Кроме невероятного вкуса, они привлекают нас также яркой оранжевой кожурой и насыщенным цитрусовым ароматом.

Диетолог-нутрициолог Сания Ислямова в интервью радио "Sputnik Казахстан" рассказала как нужно правильно есть мандарины, чтобы они принесли здоровью максимальную пользу, передает changeua.com.

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По ее словам, суточной нормой является четыре штуки. "Если человек съедает один-два мандарина, то это не критично. Если пять и более, то вместо защелачивания организма получается закисление крови", - отметила Ислямова, добавив, что в кислой среде также запускаются онкологические процессы.

Специалист рассказала, что полезнее всего есть фрукт вместе с белыми прожилками, поскольку в них содержится много клетчатки. Также не рекомендуется сочетать мандарины с алкоголем - такой "дуэт" является настоящей углеводной бомбой, от которой человеку может стать нехорошо во время праздника.

Диетолог также подчеркнула, что при наличии предрасположенности к сахарному диабету опасным является съедать фрукты на голодный желудок. Также рекомендуется ограничить количество мандаринов в рационе людям с аллергическими заболеваниями.

Ранее мы писали о том, какой фрукт защищает организм от вирусов. Зимой организму часто не хватает полезных веществ, которые помогают ему противостоять бушующим вирусам и инфекциям.

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