12,5 мільйонів доз до кінця року. Європейський Союз чекає на першу партію вакцини проти COVID-19. А країни-члени готуються почати масштабну імунізацію. Коли вона стартує і чи захистить від нового мутованого штаму - розкаже Тетяна Логунова.

На цю пресконференцію з Амстердама жителі Євросоюзу чекали більше місяця. Європейська агенція з лікарських засобів дозволила використання першої вакцини від коронавірусу. Сертифікацію пройшла сироватка від "Пфайзер" і "Біонтех" - спільна розробка німецької та американської компаній.

Емер Кук, виконавчий директор Європейської агенції з лікарських засобів:

На основі клінічних випробувань, в який взяли участь більше 40 тисяч людей, ми дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам ЄС щодо безпеки, ефективності та якості. Користь цієї вакцини значно перевищує її ризики.

Уже за кілька годин до журналістів вийшла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Аби повідомити - у Брюсселю теж все готово.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Як ми і обіцяли, усі країни-члени отримають вакцину одночасно і на рівних умовах. Перші партії препарату будуть відправлені з виробничого майданчика у Бельгії протягом найближчих днів.

Цього тижня ЄС отримає від виробника 12,5 мільйонів доз. Їх розподілять між країнами-членами пропорційно до кількості населення. Перші щеплення жителям країн ЄС почнуть робити у неділю.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Вакцинація у країнах ЄС стартує одночасно, починаючи з 27 грудня. Це прекрасний спосіб завершити цей тяжкий рік і нарешті почати перегортати сторінку нашого життя з коронавірусом.

Пріоритетність вакцинації визначила кожна окрема країна. Втім, усюди це насамперед групи ризику: люди похилого віку, з хронічними захворюваннями та медики. Щеплення добровільні і безкоштовні.

А от чи ефективна вакцина проти нового, мутованого штаму, який виявили у Великій Британії, поки невідомо. Розробники сироватки сподіваються, що так. Раніше вони перевіряли препарат на інших варіантах вірусу з мутаціями. І вакцина спрацьовувала.

Науковці вже почали перевірку вакцини на британському штамі. Висновки обіцяють оприлюднити до кінця січня.

Угур Шахін, виконавчий директор компанії "Biontech":

Ми маємо справу з новим варіантом вірусу, і він дещо інший. Там не одна мутація, а дев'ять. Наразі ми не знаємо, чи зможе вакцина захистити від цього штаму. Але, з наукової точки зору, дуже імовірно, що наш препарат з ним впорається.

Між тим, виходу на європейський ринок очікує ще одна вакцина від коронавірусу. Шостого січня Європейська агенція з лікарських засобів може дати дозвіл на використання препарату «Модерна».