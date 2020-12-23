К Земле приближаются три потенциально опасных астероида. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Максимально близко к планете они будут 25 декабря. Расстояние между планетой и самым большим из них составит около трех миллионов километров. Его диаметр, предположительно, составляет около 200 метров.

Астероид 501647 (2014 SD224) последний раз приближался к Земле в январе текущего года. В следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021-го.

НАСА классифицирует как "потенциально опасные" все космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр более 460 футов (около 140 метров).

Напомним, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну. А японская миссия "Хаябуса-2" ("Сокол-2") по доставке на Землю образцов грунта с астероида Рюгу признана успешной. Капсула, сброшенная в австралийской пустыне на прошлой неделе, содержит черные крупицы, напоминающие песок.

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