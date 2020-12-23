Ляльковий сервіз британської королеви Марії виставили на аукціон. У наборі посуду - 70 крихітних предметів із китайської порцеляни. Вони у 12 разів менші за звичайні. Тарілки, чайники і чашки виготовили у 1924 році, як декор для лялькового будинку.

Його подарували тодішній королеві Марії - бабусі нинішньої монархині Єлизавети другої. Нині сервіз виставила на торг компанія, яка виконувала замовлення. Організатори сподіваються, що набір піде з молотка щонайменше за 25 тисяч доларів.

Джонні Сенделсон, директор компанії-виробника посуду: