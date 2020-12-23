На батьківщині Санта Клауса без роботи лишилися п'ять тисяч фінів - усе через карантинні обмеження. Утім сам чарівник потроху вже призвичаївся. Зокрема, почав приймати відвідувачів онлайн.

Як іще виходять зі скрутного становища і як радить відзначати різдвяні свята сам Санта Клаус? Дивіться далі.

Прогулянки на санях, запряжених Оленями, снігові замки і посиденьки з гостинним господарем. Такі розваги щороку чекали на відвідувачів у селищі Рованіємі, де живе Санта Клаус. Нині ж святкові локації порожніють. Виною всьому - пандемія. Фінляндія закрита для іноземних туристів.

Крістіан Ерккліа, адміністратор "Хаскі-парку":

До нас приїздять самі лише фіни. І цього недостатньо, аби перекрити навіть частину збитків. Ми радо зустрічаємо всіх, але розуміємо - якщо так і далі піде, - доведеться щось змінювати.

Раніше покататися на собачих упряжках приїздили по шість сотень туристів на день, нині лише поодинокі відвідувачі. А загалом мандрівників поменшало ушестеро - порівняно з минулим роком.

Такий спад вартував роботи п'яти тисячам лапландців. Власникам парку зимових розваг у Рованіємі довелося з чотирьох сотень працівників залишити лише тридцятьох. Але тепер і ці люди лишаться ні з чим - парк іде на вимушені канікули.

Ількка Лантінен, власник готелю і "Санта-парку":

Здається, наш уряд ухвалює рішення з розрахунком на місяць уперед. А ми так не працюємо, нам потрібна певність у перспективі не на один рік. Ми більше не покладаємо на владу жодних надій. І на жаль, змушені зачинитися вже наступного тижня.

Утім у готелях Рованіємі вже приймають бронювання на наступну зиму. Чимало підприємців сподіваються, що масова вакцинація дасть зелене світло туризму. А поки що пристосовуються до карантинних реалій. Як от у цьому крижаному готелі - його перебудовують під меншу кількості гостей.

Вілле Хаавіко, власник крижаного готелю у Рованіємі:

Цьогоріч ми виживемо. А наступного року заробимо більше і компенсуємо збитки. Намагаємося не звільняти наших співробітників, бо в них теж є сім'ї і кредити, які треба сплачувати.

А сам Санта Клаус призвичаївся до дистанційної роботи. Вітає всіх охочих по відеозв'язку. 5 хвилин з різдвяним дідусем недешеві - 100 доларів, та попит - є.

Санта Клаус:

У мене для вас чудові новини - Різдво цьогоріч таки буде! Не забувайте творити добро, насолоджуйтеся святами, але будьте пильними й обачними.

Тепер у Санти більше часу, аби прочитати всі листи з мріями і побажаннями. А ще каже - вчасно доставити подарунки йому жоден карантин не завадить.