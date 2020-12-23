Совсем скоро наступят новогодние праздники. Шампанское - их незаменимый атрибут. В преддверии застолья, предлагаем вам узнать, чем нельзя закусывать этот напиток, пишет newsyou.info.

Продукты, богатые жиром. Маскарпоне, сливочное масло, майонез - их присутствие делает блюда нежелательными для закусок под шампанское. Сочетание алкоголя и жира может оказаться пагубным для поджелудочной железы, спровоцировать появление вздутия, тяжести, тошноты, обострение панкреатита.

Мясо. Мясной белок не совместим с сахарами, которые содержит шампанское. Их дуэт способствует тяжести в пищеварительном тракте, вздутию.

Сладкое. Закусывать шампанское сладкими продуктами опасно, поскольку такое сочетание сразу очень значительно поднимает уровень глюкозы в организме.

Лучшие закуски к шампанскому - нежирная рыба или птица, также можно закусывать сыром, овощами и фруктами.

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