У Запоріжжі СБУ припинили діяльність злочинного угруповання [ Редактировать ]
У Запоріжжі працівники СБУ припинили діяльність етнічного злочинного угруповання, до якого входили чиновники держструктур. За даними слідства, зловмисники проводили штучні перевірки із дотримання земельного законодавства. За їхніми результатами накладали значні штрафи, проте обіцяли скасувати санкції за гроші.
У разі відмови - погрожували фізичною розправою. Тепер затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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