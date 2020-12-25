Незвично мало людей було цього року під час нічної служби у церкві Різдва Христового в Віфлеємі

Незвично мало людей було цього року під час нічної служби у церкві Різдва Христового в Віфлеємі. Зазвичай до храму, який звели на місці, де народився Ісус Христос, цієї пори з'їжджаються тисячі вірян.

Утім, пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Ті, хто прийшов на службу, були в масках та дотримували соціальної дистанції. Різдвяну службу правив патріарх Єрусалима П'єр-баттіста Піцца-балла, який сам нещодавно перехворів коронавірусом.