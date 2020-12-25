Поки що до миру дуже далеко. Сьогодні проти наших військових на Донбасі знову застосували важку зброю - це були міномети заборонених калібрів: 82-мм і навіть 120-мм. У хід пішли також гранатомети й кулемети. Загалом від початку доби уже чотири обстріли. І всі в районі Водяного - це на підступах до Маріуполя. Не краща ситуація і поблизу окупованої Горлівки.

На даному участку дуже багато зон, які в денний час прострілюються, тому передислокація, забезпечення, переміщення відбувається в нічний час.

Спочатку всюдиходом, а потім хрустким, свіжим снігом, - через яри та окопи ми дістаємося до передових опорників.

Це - передові окопи під Горлівкою. Від початку тижня, через ворожі обстріли - тут щонайменше троє поранених військовослужбовців. Зараз це одне з найбільш напружених місць на Східному фронті.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

За останній тиждень дуже різко збільшилися обстріли ворога, були помітні обстріли з СПГ, АГС та 82 міни.

Тобто - з гранатометів різних систем та мінометів. У порівнянні з початком місяця, смертельне залізяччя "прилітає" тепер набагато частіше.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Пару днів мінами покидали, ВОГами. Мимо наших позицій - там метрів тридцять перельоти були. - А скільки мін було? - Мін вісім.

А ще, дуже часто російські найманці використовують так звані "перекрути". Тобто на ракету з ручного гранатомета через спеціальний перехідник прилаштовують мінометну міну. Воно і стріляє тихіше, і б'є, - хоч і на коротшу дистанцію, але прицільніше, - розповідають українські солдати.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Может с РПГ прицельно выйти, плюс-минус. В основном перекрутами сейчас работают по пехоте, осколочными.

Ну і на Різдво воякам тут пощастило з погодою. Все навкруги вкрив свіжий, пухнастий сніг. Тож наші оборонці вітають всіх, хто на мирній території зі святом - щоб гарно відзначили. Бо ж тут - не до урочистостей.