Военнослужащий случайно выстрелил из пушки в ТРЦ/фото: rbc

В Пскове, военнослужащий российской армии случайно выстрелили из 30-миллиметровой пушки и попал в здание торгового центра Fjord Plaza.

В командовании Псковского гарнизона объяснили, что инцидент со случайным выстрелом из пушки в одной из псковских военных частей произошел "при обслуживании техники и вооружения" в парке боевых машин.

Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание

Также добавили, что вместе с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

Важно, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли поселок с мирными жителями. Возле Водяного на Приазовье пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно.

Как ранее сообщалось, в Берлине неизвестные открыли стрельбу по офису одной из политических партий. В результате кровавой стрельбы пострадали несколько человек.

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