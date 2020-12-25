На Донбассе, за прошедшие сутки боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. Также боевики прицельно обстреляли частный сектор в селе Водяное Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщили в штабе, одна из мин попала во двор местных жителей. Важно, что никто из мирных жителей не пострадал.

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Стоит отметить, что о факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщили в штабе, с начала суток зафиксировано четыре обстрела со стороны сепаратистов на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных нет.

Боевики для обстрелов применяли:

минометы калибров 120 и 82 мм,

гранатометы различных систем,

крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.

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Стоит отметить, что возле Водяного на Приазовье пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно.

Также они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.

Напомним, ранее украинская армия понесла новые потери на Донбассе. Боевики обстреляли позиции украинской армии. Осколочные ранения получили двое военнослужащих ВСУ.

Читайте также, военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины попал в плен к пророссийским боевикам в Луганской области. Захватили якобы уроженца Ривненской области Александра Пупко, который служит в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен возле оккупированного Славяносербска.

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