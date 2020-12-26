Коронавирус атакует киевлян: за сутки скончались 13 человек [ Редактировать ]
В Киеве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 408 киевлян, 13 жителей скончалось, 161 – выздоровел. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Стоит отметить, что суточный прирост сократился более, чем в два раза по сравнению с сутками ранее, когда выявили 1038 случаев коронавируса.
Вчера коронавирус выявили у: 229 женщин, 146 мужчин, 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.
Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве на данный момент 106 486.
"В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева", - отметил мэр.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в:
- Дарницком районе - 147,
- Деснянском районе - 83,
- Оболонском районе - 45 случаев.
Как ранее сообщалось, заболеваемость COVID-19 резко сократилась, на утро 26 декабря в Украине было зафиксировано 7 709 тыс. новых случаев коронавируса.
Напомним, все страны ЕС получили COVID-вакцины для начала массовой вакцинация.Вакцинация по всему Евросоюзу начнется 27 декабря.
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