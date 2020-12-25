На столичной Оболони близ ресторана "Золотой Шафран" прогремел взрыв. Правоохранители занимаются установлением взрывчатого вещества.

Детонация произошла на улице Автозаводской около 4 часов утра. Перед этим, камеры видеонаблюдения, установленные на заведении зафиксировали мужчину, поставившего возле входа в ресторан странный пакет, после чего и произошел взрыв.

Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения имущества. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Начаты поиски злоумышленника.

Ранее мы писали, что во Львове, на улице Ковалевская, произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате детонации пострадали два человека.

Кроме того, под Львовом прогремел взрыв в COVID-больнице. Происшествие случилось на станции заряда кислорода для больных коронавирусом.

Напомним, в Киеве полицейские накрыли цех, где производили взрывоопасные вещества. Против подозреваемых открыто уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.