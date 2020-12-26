В Житомире перевернулась цистерна с газом/фото: dsns.gov.ua

В Житомире, 26 декабря, цистерна с сжиженным газом врезалась в столб, перевернулась и газ мгновенно начал "выходить". Спасатели экстренно эвакуировали жильцов близлежащих домов.

По данным спасателей, то инцидент произошел в 13:58 на улице Чудновская после того, как цистерна врезалась в столб.

Водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 кубометров).

Важно, что жертв и пострадавших нет.

Читайте также Бензовоз не успел остановиться и переехал человека

Для обеспечения пожарной безопасности от ДСНС привлекли 12 человек и 3 единицы техники. Также полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих домов.

Напомним, в Житомирской области бешеная белка покусала мужчину. После чего весь поселок закрыли на карантин.

Как ранее сообщалось, под Киевом произошло жуткое ДТП с пострадавшими, автомобиль перевернулся.

Читайте также, в Киеве грузовик упал на дорогу и перекрыл ее. По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.

Кроме того, в Киеве перевернутый грузовик парализовал Кольцевую дорогу. Внутри фуры был несколькотонный груз сои.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.