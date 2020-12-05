На Житомирщине мужчину покусала бешеная белка, из-за инцидента в городе в срочном порядке был введен режим карантина. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба города.

Решение о карантине было принято на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации.

Как отметили в райгоспадминистрации, местный житель поймал в лесу белку и привез ее домой, после чего животное укусило его за руку. На следующий день после укуса белка умерла.

Как отметили в администрации, у мужчины ухудшилось самочувствие, появилась боль в месте укуса, после чего он обратился к медикам. У мертвой белки отобрали материал для анализа, после чего установили, что у нее вирус бешенства.

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Стоит отметить, что в связи в данной ситуацией комиссия приняла решение ввести на территории Барановки и прилегающей к нему территории в радиусе трех километров карантинные ограничения.

Также, специалисты утвердили план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.

Как ранее сообщалось, в Житомире неадекватный пациент зверски избил беременную женщину-врача.

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