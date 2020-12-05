В Житомирской области бешеная белка покусала мужчину: в городе ввели карантин [ Редактировать ]
На Житомирщине мужчину покусала бешеная белка, из-за инцидента в городе в срочном порядке был введен режим карантина. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба города.
Решение о карантине было принято на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации.
Как отметили в райгоспадминистрации, местный житель поймал в лесу белку и привез ее домой, после чего животное укусило его за руку. На следующий день после укуса белка умерла.
Как отметили в администрации, у мужчины ухудшилось самочувствие, появилась боль в месте укуса, после чего он обратился к медикам. У мертвой белки отобрали материал для анализа, после чего установили, что у нее вирус бешенства.
Стоит отметить, что в связи в данной ситуацией комиссия приняла решение ввести на территории Барановки и прилегающей к нему территории в радиусе трех километров карантинные ограничения.
Также, специалисты утвердили план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.
Как ранее сообщалось, в Житомире неадекватный пациент зверски избил беременную женщину-врача.
Читайте также, в Киеве бешеная кошка покусала мужчину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Нутрициологи недавно перечислили продукты, которые стоит есть в сезон холодов
Ученые заявили, что существуют некоторые продукты, которые представляют угрозу для сердца
Жуткий инцидент произошел во Львове
Организация предоставила новые рекомендации по использованию масок для профилактики распространения коронавируса
В четверг, 3 декабря, во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобиль Audi