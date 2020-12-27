С 1 марта уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет Источник: Associated Press

Власти Китая с 1 марта 2021 года приравняют использование допинга - веществ природного и синтетического происхождения для улучшения спортивных результатов - к уголовно наказуемому преступлению. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Такое решение приняли на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет.

Наказание распространяется и на тех, кто предлагает спортсменам запрещенные стимулирующие препараты. Против лиц, которые принуждают атлетов употреблять такие вещества, власти Китая планируют применить более серьезные меры.

В последние годы китайское руководство активизировало общественное движение против допинга. В 2004 году Госсовет КНР объявил о вступлении в силу первых юридических правил, предписывающих отказ от применения в спорте стимулирующих препаратов.

В январе 2020 года в связи были обнародованы рекомендации Верховного народного суда Китая относительно ликвидации практики допинга в спорте.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Акт Родченкова" - закон об уголовной ответственности в отношении спортивных функционеров и всех, кто причастен к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом.