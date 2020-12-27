В 2020 году военная контрразведка СБУ разоблачила 3 шпионов и 15 вражеских агентов Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с Днем контрразведки. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. Основанная в начале становления нашего независимого государства, контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри.

В поздравлении главы государства сказано, что деятельность контрразведчиков, направленная на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу.

Владимир Зеленский пожелал контрразведчикам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Украинскому народу.

Убежден, что вы и впредь будете оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма.

В середине декабря пресс-служба СБУ сообщала, что в 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, что в августе 2019 года Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки СБУ Николая Кулешова.