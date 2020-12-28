Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Также был подписан пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией. Об этом сообщает младший помощник президента Джадд Дир в своем Twitter.

Президент подписал Закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи и помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей.

Документ был утвержден главой Белого дома в первоначальном виде.

Также утвержден пакет стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Тем же документом были выделены 1,4 триллиона долларов на финансирование правительства.

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих, если бы не была принята дополнительная временная резолюция о продлении финансирования.

Я подпишу бюджет и пакет по коронавирусу, направив при этом Конгрессу решительное заявление о том, что расточительные статьи расходов должны быть убраны.

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил о поддержке ухода из Минских соглашений. По его словам, в случае принятия такого решения, Европейский Союз может принять отмену санкций против России и представителей ОРДЛО.

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