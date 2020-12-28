На численні обстріли противника - військові вимушено відповідали вогнем

Український військовий отримав бойову травму на Донбасі минулої доби. Наразі він у шпиталі. Російські окупанти сім разів порушили режим тиші. Біля Водяного бойовики цілили з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Околиці Авдіївки обстрілювали із гранатометів, а поблизу Лебединського і Мар'їнки вели вогонь зі стрілецької зброї. Також біля Авдіївки наші армійці знищили ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування.

На численні обстріли противника - військові вимушено відповідали вогнем.