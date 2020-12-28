В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно: пропали 17 человек [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
У Новой Земли в Архангельской области России затонуло рыболовецкое судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
На судне "Онега" (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области находились 19 человек. Причиной затопления судна стало обледенение.
На поиски экипажа направили пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков (матрос и штурман), они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет. Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.
Судно "Onega" - рыболовное судно, спущенное на воду в 1979 году. Его вместимость 358 тонн. Ходит под российским флагом. По данным из открытых источников, судно 14 декабря последний раз заходило в норвежский порт Киркенес, в Мурманск - 11 декабря.
Ранее сообщалось, что вблизи Сенегала затонуло судно с мигрантами, погибли более сотни человек.
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