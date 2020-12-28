У Новой Земли в Архангельской области России затонуло рыболовецкое судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

На судне "Онега" (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области находились 19 человек. Причиной затопления судна стало обледенение.

На поиски экипажа направили пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков (матрос и штурман), они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет. Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.

Судно "Onega" - рыболовное судно, спущенное на воду в 1979 году. Его вместимость 358 тонн. Ходит под российским флагом. По данным из открытых источников, судно 14 декабря последний раз заходило в норвежский порт Киркенес, в Мурманск - 11 декабря.

Ранее сообщалось, что вблизи Сенегала затонуло судно с мигрантами, погибли более сотни человек.