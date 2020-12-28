Академик НАН Сергей Комисаренко рассказал о том, что в сравнении с западными странами в Украине распространен менее заразный штамм коронавируса.

Это стало одной из причин спада коронавируса в Украине.

По словам ученого, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным (заразным), то менее контагиозным.

Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется.

По словам ученого, есть еще одна причина спада заражения коронавирусом.

Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования.

Напомним, ученый также отметил, что COVID-19 могут заболеть не все.

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