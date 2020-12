Из китайского космодрома Цзюньцюань запустили ракету со спутником, который направлен на изучение нанотехнологий на орбите Земли.

Аппарат дистанционного мониторинга Яогань-33 отправили в космическое пространство с помощью ракеты-носителя Long March-4C. Кроме него в космос вылетел аппарат для тестирования микро- и нанотехнологий.

Отмечается, что новейшие разработки будут использованы для экспериментов в области науки, проверки земельных ресурсов и уменьшение ущерба от стихийных бедствий.

#China placed Yaogan-33, a new remote sensing satellite, and a technology test nano satellite with a Long March 4C rocket, into orbit from the #Jiuquan satellite launch center in northwest China at 11:44 p.m. from #Beijing, Sunday.https://t.co/Xdk4mlPhoP pic.twitter.com/Q9NCUMfjFz