В КНР произошел запуск ракеты-носителя среднего класса Чанчжэн-8 со секретным спутником XJY-7 на борту.

Полет новейшего космического аппарата стал дебютным. Спутник будет заниматься испытанием новых технологий на орбите Земли. Кроме него, на борту находятся ET-SMART-RSS или Чжисин-1A, разработанный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли Хайсы-1 и связной спутник Тяньци.

Отмечается, что ракета Чанчжэн-8 способна выводить на низкую околоземную орбиту до 7.6 тонн грузов. Ступень космического корабля планируется сделать многоразовой. После старта она должна садиться на морскую платформу. Ракету планируют использовать, в основном. для коммерческих рейсов.

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Кроме того, Китай запустил ракету-носитель Чанъэ-5 на Луну. Аппарат собрал 2 кг образцов на лавовой равнине, известной как Океан Бурь.

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